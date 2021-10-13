"Газпром" возобновил продажи на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже" в среду составили 8,19 млн кубометров, тогда как ранее сделки на суточных торгах либо совсем не совершались, либо оборот был менее миллиона кубометров в сутки, свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Источник на газовом рынке подтвердил "Интерфаксу", что "Газпром" вернулся к реализации газа на суточных торгах.

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что компания, действительно, возобновила с 13 октября 2021 года участие в торгах газом на СПбМТСБ в режиме поставок "на сутки".

"Все поставщики газа, включая "Газпром", имеют равные условия для работы на биржевом рынке и принимают решение об участии в торгах, исходя из наличия необходимых ресурсов газа и текущей рыночной конъюнктуры. Компания и в дальнейшем планирует свое участие с учетом указанных факторов", - прокомментировали ситуацию в компании.

Как сообщалось, в августе концерн ограничил участие в суточных торгах на СПбМТСБ из-за аварии на уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. В сентябре у монополии не было газа для биржи в результате большого сверхпланового спроса в России из-за ранних холодов.