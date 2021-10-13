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Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тыс. граждан республики

Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тыс. граждан республики
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее были лишены этого права, сообщает сайт посольства Узбекистана в Москве.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны", - говорится в сообщении посольства со ссылкой на первого заместителя МВД РФ Александра Горового.

Как сообщается, данную информацию Горовой озвучил в ходе встречи в Москве с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

Отмечается, что "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

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