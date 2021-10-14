Потанин создаст эндаумент на 100 млрд рублей при благотворительном фонде

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин сформирует эндаумент при своем благотворительном фонде, объем целевого капитала достигнет 100 млрд рублей в течение ближайших десяти лет. Об этом говорится в сообщении Фонда Потанина

Бизнесмен через пресс-службу назвал эндаумент "стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив".

В последние пятнадцать лет Фонд Потанина занимается поддержкой института эндаументов в России, в том числе реализует образовательную программу в Российской экономической школе и Московской школе управления "Сколково". Сам бизнесмен напомнил, что занимается благотворительностью "всю свою предпринимательскую жизнь".

"Десять лет назад Владимир Потанин заявил о том, что большая часть его состояния будет передана на благотворительность: эндаумент - еще один механизм осуществления этого решения и гарантия того, что благотворительные программы будут работать и в будущем", - прокомментировала это решение председатель совета фонда Лариса Зелькова.

Доходы от эндаумента планируется направлять на благотворительные программы, уточнила гендиректор фонда Оксана Орачева. "Целевой капитал обеспечит возможность выполнять нашу миссию в долгосрочной перспективе", - добавила она.

Помимо участия в капитале эндаументов, Потанин долгое время реализует и другие инициативы в области благотворительности, поддержки науки и искусства. В этом году Благотворительный фонд Потанина занял первое место в подготовленном Forbes рейтинге 20 частных благотворительных фондов богатейших российских бизнесменов.

Во время пандемии Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам, а также российским музеям. Также он в 2021 году выделил из личных средств 500 млн рублей для создания лаборатории программируемых материалов Константина Новоселова, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике.

Потанин занял второе место в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2021 год, который подготовил Forbes, оценивший его состояние в $27 млрд.