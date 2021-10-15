Причастным к экстремизму запретят работать пилотами и бортпроводниками

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете причастным к экстремистской деятельности трудоустраиваться пилотами и бортпроводниками, сообщил журналистам член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что Воздушный кодекс дополняется положениями, согласно которым будет запрещено принимать на должности авиационного персонала граждан, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Данный перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Основанием для включения человека в данный список является в первую очередь привлечение к уголовной ответственности по статьям УК, наказывающим за террористические или экстремистские преступления", - пояснил Груздев.

Он рассказал, что в этот список, в частности, попадают осужденные за публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

"Таким образом, нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сделают для нарушителя невозможной карьеру в авиакомпании. Он не сможет работать ни пилотом, ни бортпроводником. Инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства", - сказал Груздев.