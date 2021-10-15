В РФ с 17 октября изменится порядок вывоза детей за границу с одним из родителей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о вступлении в силу 17 октября приказа, утверждающего новый порядок отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетних.

"Согласно положениям Федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из РФ, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - сказали журналистам в пресс-центре ведомства.

"Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет, исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", - пояснили в ведомстве.

Следующее нововведение, по данным МВД, дает возможность законному представителю, заявившему о запрете выезда ребенка из России, самому вывозить ребенка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России. Если же заявитель является иностранцем, то ребенок в данном случае не сможет выехать за рубеж ни с ним самим, ни с другим родителем, отметили в ведомстве.

Также новеллой является возможность для законного представителя (независимо от гражданства), подавшего заявление о несогласии на выезд, отозвать свое заявление во внесудебном порядке, обратившись в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление.

Как напомнили в министерстве, подать заявление о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России. При этом законные представители, постоянно проживающие за рубежом, по-прежнему обращаются с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

"Неизменным остается уведомление второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Уведомление будет направлено по адресу места жительства (либо пребывания) в случае, если родителем, установившем запрет, такой адрес будет предоставлен", - сообщили в МВД.

Кроме того, согласно нововведению, сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление о несанкционированном вывозе ребенка за границу не за 5 рабочих дней, а за 2 рабочих дня.

Споры относительно несогласия законных представителей несовершеннолетнего на его выезд из РФ, как и прежде, разрешаются только в судебном порядке, что позволяет в полном объеме учитывать при решении вопроса интересы самого ребенка, включая учет его мнения, отметили в министерстве.