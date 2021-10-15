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В гибели двух пациентов больницы Сыктывкара не нашли криминала

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Коми не стали возбуждать уголовные дела в связи с гибелью двух пациентов Эжвинской больницы в Сыктывкаре в результате падения из окна и переохлаждения, сообщили "Интерфаксу" в местной прокуратуре.

Проверки в связи с гибелью 55-летнего мужчины и 49-летней женщины завершены.

Мужчина погиб в конце 2020 года, выпав из окна шестого этажа. В прокуратуре сообщили, что проверка установила, что в его смерти не было криминала, а в работе персонала нарушений не обнаружилось.

Женщину доставили в эту больницу с травмой головы. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили. Затем ее нашли погибшей рядом с больницей. Проверка установила, что женщина умерла "по собственной неосторожности в результате общего переохлаждения организма", объяснили в прокуратуре Эжвинского района Сыктывкара.

Коми Сыктывкар Эжвинская больница

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