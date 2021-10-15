Мишустин провел стратегическую сессию по обеспечению роста населения ДФО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поставил перед правительством страны обеспечить грамотное территориальное планирование и развитие агломераций Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В пятнимцу он провел в координационном центре правительства стратегическую сессию , на которой обсуждались перспективы развития дальневосточного региона, сообщает пресс-служба правительства. Обсуждался ключевой вопрос, как обеспечить рост населения региона.

Мишустин напомнил, что обеспечить устойчивый рост населения на Дальнем Востоке поручил президент Владимир Путин.

"Наша задача - оценить эффективность существующих инструментов, если необходимо, скорректировать их, а также подумать над новыми идеями, которые помогут добиться нужного результата", - сказал он.

Чиновникам он поручил сосредоточиться на на повышении экономической и туристической привлекательности Дальнего Востока, а главное, на создании достойных условий для жизни людей - рабочих мест с хорошими зарплатами, качественной медицины, комфортной среды.

Куратор ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что в регион из федерального центра поступают крупные инвестиции.

"Сегодня на Дальний Восток через инструменты господдержки пришло 2 трлн рублей инвестиций, к 2030 году будет уже 11 трлн рублей, создано более 80 тысяч рабочих мест. Уже построено чуть больше 400 предприятий. Но будущее региона - это люди. И перед нами действительно стоит серьезная задача не только сохранить, но и добиться увеличения численности жителей Дальнего Востока", - сказал он.