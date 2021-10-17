Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Свердловской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Тела четырех человек обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ведомстве уточнили, что спасатели получили сообщение о пожаре около 19:00 16 сентября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь уточнил, что на место происшествия выезжали сыщики уголовного розыска под руководством начальника ОВД Сергея Бурдина.

"По одной из отрабатываемых версий пожара, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше. Спастись люди не смогли, возможно, по причине злоупотребления алкоголем", - отметил Горелых.

По его данным, предварительно, среди погибших - 49-летний хозяин жилища, мужчины 64 и 48 лет, а также 40-летняя женщина.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в Асбесте горел частный нежилой дом на площади 70 квадратных метров. На пожаре работали восемь человек и две единицы спецтехники.