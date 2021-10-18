Полицейского в Хабаровском крае заподозрили в вымогательстве премий у подчиненных

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ОМВД России по Бикинскому району Хабаровского края по подозрению в вымогательстве премий у своих подчиненных, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, начальник отделения полиции с июня по декабрь 2020 года требовал у своих сотрудников передавать ему часть денег из полученных ими премий.