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Медведь напал на сторожа фермерского хозяйства под Иркутском

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Медведь, по предварительным данным, напал на сторожа крестьянского фермерского хозяйства в селе Половино-Черемхово Иркутской области, 45-летний мужчина погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На теле имелись, в том числе рваные раны, характерные следы нападения дикого зверя, в частности, медведя", - сказал собеседник агентства.

По его данным, трагедия в селе Половино-Черемхово Тайшетского района, расположенном в 30 км от райцентра - Тайшета, произошла 17 октября. Тело погибшего обнаружил собственник хозяйства.

В министерстве лесного комплекса региона агентству сообщили, что на месте сейчас работает полиция. Официально информации о происшествии в ведомство еще не поступило, в случае ее получения будет выдано разрешение на добычу медведя.

Иркутская область

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