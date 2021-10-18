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Угроза взрыва возникла в Сочи из-за попавшего в ДТП газовоза

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цистерна газовоза разгерметизировалась в результате ДТП в Сочи, есть угроза взрыва, сообщает пресс-служба упрдор "Черноморье".

"В районе санатория "Белые ночи" произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на трассе А-147 Джубга - Сочи близ Лоо, движение остановлено в обоих направлениях, к работе подключаются экстренные службы. Водителей просят воздержаться от поездок в районе ДТП.

Сочи

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