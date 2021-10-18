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Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Разгерметизация цистерны бензовоза после ДТП в Лазаревском районе Сочи ликвидирована, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в управлении гражданской обороны и защиты населения горадминистрации.

"Угрозы взрыва и жизни людей нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте ЧП работают все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в районе санатория "Белые ночи" в Лазаревском районе Сочи произошла авария с участием газовоза (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны.

Сочи

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