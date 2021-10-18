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На портале Госуслуг в 2022 году появятся детские учетные записи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - До конца 2022 года на портале Госуслуг появятся учетные записи для детей, не достигших 14 лет, сообщил в понедельник министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"У нас сейчас очень много сервисов, ориентированных на детей: электронный дневник, доступ к цифровому контенту. Поэтому до конца года 2022 мы обязательно сделаем возможным получение учетной записи на портале Госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта", - сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Сейчас дети младше 14 лет могут оформить только упрощенную учетную запись на портале, а большая часть сервисов доступна из профиля их законного представителя. Полная учетная запись доступна для несовершеннолетних только после получения паспорта.

Госуслуги Максут Шадаев

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