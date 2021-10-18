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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Электронные паспорта, стрельба в школе в Прикамье и приостановка работы постпредства РФ при НАТО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. Также приостанавливается деятельность военной миссии связи альянса в Москве, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в российской столице. МИД РФ предложил НАТО уполномочить посла одной из стран-членов организации в Москве на срочные контакты с Россией.

- После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела. Шестиклассник пришел с отцовским карабином в школу и выстрелил в стену и дверь, осколками был ранен один из учащихся. Самого 12-летнего стрелявшего уговорила отдать оружие директор. По ее словам, подросток был спокойным и хорошо учился. Школьник заявил, что его травили одноклассники.

- Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Такой паспорт будет представлен в двух видах: смарт-карта и мобильное приложение.

- В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки. Скончались за сутки 998 человек. Стало известно, что Госдума намерена в ближайшие недели вернуться к резонансному законопроекту о внесении COVID-вакцинации в Национальный календарь прививок.

- Первая нитка "Северного потока 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

- Владимир Путин предложил давать 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке. Вопрос поручено проработать кабмину.

- Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Ему было 84 года, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

- Суд признал экстремистским и запретил в РФ объединение "Мужское государство". Представитель ответчика обещал обжаловать это решение.

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