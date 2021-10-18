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Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной выплаты в размере 1 млн рублей живущим на Дальнем Востоке семьям, в которых рождается третий ребенок, сообщает сайт Кремля.

Это указано в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, опубликованном на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа. При этом выплата должна быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.

Владимир Путин Дальний Восток

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