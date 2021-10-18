Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной выплаты в размере 1 млн рублей живущим на Дальнем Востоке семьям, в которых рождается третий ребенок, сообщает сайт Кремля.

Это указано в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, опубликованном на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа. При этом выплата должна быть направлена на приобретение жилого помещения на территории ДФО или оплату расходов на его строительство.