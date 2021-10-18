Одному ребенку потребовалась медпомощь после стрельбы в школе в Прикамье

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - После инцидента со стрельбой в школе в поселке Сарс Пермского края одного ученика доставили в Октябрьскую центральную районную больницу с небольшими ссадинами, сообщили в Минздраве региона. Ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Утром 18 октября шестиклассник принес в школу охотничий карабин, внешне похожий на автомат Калашникова, и сделал два выстрела в стену и потолок. Директор уговорила его не стрелять и затем передала его полиции. По словам источника "Интерфакса", стрелявший пожаловался на травлю, но вел себя неадекватно и говорил, что следует "указаниям бога".

После стрельбы занятия в школе отменили.