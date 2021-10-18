После стрельбы в школе под Пермью завели два уголовных дела

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг после стрельбы в школе в поселке Сарс, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Дела заведены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отмечается в сообщении.

Кроме того, по факту противоправных действий 12-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Сарсе, проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что утром 18 октября школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков выстрелил два раза в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла был ранен 11-летний подросток, сообщили в СКР.

Следствие выясняет мотивы действий стрелявшего, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию. Также следователи исследуют условия хранения оружия и качество охраны школы.

Утром в понедельник ученик 6-го класса устроил стрельбу в учебном заведении. Подростка обезвредил директор школы. Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. Занятия в школе отменены до вторника. В результате инцидента пострадал один учащийся, госпитализация не потребовалась.

Информированный источник сообщал, что подросток пронес в школу охотничий карабин, похожий на автомат Калашникова. По предварительным данным, оружие он взял у отца-охотника.

Поводом для его поступка, по предварительным данным, могла стать школьная травля. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза. Выстреливая в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", отмечал источник "Интерфакса".