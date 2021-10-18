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Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету
Архивное фото
Фото: Melina Mara/The Washington Post via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе в поселке Сарс 18 октября, раньше был на хорошем счету, сообщило министерство безопасности Пермского края.

Нападения в школах и вузах

"Никогда не вызывал каких-то сомнений. Ребенок спокойный и хорошо учится", - рассказала через пресс-службу министерства директор школы Галина Зайцева.

Ранее сообщалось, что 12-летний ученик пришел в школу с ружьем отца и сделал пару выстрелов в потолок и стену. Директор уговорила его не стрелять и бросить оружие, а затем передала его полицейским. Источник "Интерфакса" рассказал, что он вел себя неадекватно и говорил об "указаниях от бога", а также жаловался на травлю.

Сначала сообщалось, что никто не пострадал и что находившиеся в школе 30 учителей и около 300 детей сами вышли из здания. Затем стало известно, что при стрельбе разбилось стекло двери и 11-летний школьник получил порезы.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов, возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о покушении на убийство.

"После того, как станут известны все обстоятельства происшествия, будет принято решение о награждении тех, кто мужественно проявил себя в этой экстренной ситуации", - отмечается в сообщении министерства.

Хроника 03 февраля 2014 года – 18 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермский край Сарс Галина Зайцева СКР

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