Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе в поселке Сарс 18 октября, раньше был на хорошем счету, сообщило министерство безопасности Пермского края.

"Никогда не вызывал каких-то сомнений. Ребенок спокойный и хорошо учится", - рассказала через пресс-службу министерства директор школы Галина Зайцева.

Ранее сообщалось, что 12-летний ученик пришел в школу с ружьем отца и сделал пару выстрелов в потолок и стену. Директор уговорила его не стрелять и бросить оружие, а затем передала его полицейским. Источник "Интерфакса" рассказал, что он вел себя неадекватно и говорил об "указаниях от бога", а также жаловался на травлю.

Сначала сообщалось, что никто не пострадал и что находившиеся в школе 30 учителей и около 300 детей сами вышли из здания. Затем стало известно, что при стрельбе разбилось стекло двери и 11-летний школьник получил порезы.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов, возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о покушении на убийство.

"После того, как станут известны все обстоятельства происшествия, будет принято решение о награждении тех, кто мужественно проявил себя в этой экстренной ситуации", - отмечается в сообщении министерства.