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Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в двух районах Сахалина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают ликвидировать последствия циклона, энергоснабжение восстанавливают в трех селах Тымовского района и в городе Александровске-Сахалинском, сообщает пресс-служба энергокомпании во вторник.

По ее данным, в понедельник вечером энергетики завершили восстановительные работы на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которую повредило ураганным ветром в воскресенье, что позволило обеспечить электроэнергией населенные пункты Александровск-Сахалинского района. Им пришлось заменить оборванный провод на сложном участке ЛЭП в районе Камышового перевала.

"В настоящее время продолжается ремонт на ЛЭП напряжением 6-10 кВ, питающих села Усково, Подгорное и Славы Тымовского района. Также ведутся восстановительные работы на отдельных улицах города Александровск-Сахалинского. Возобновить подачу электроэнергии в полном объеме планируется к 17:00 местного времени сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, при прохождении циклона без электричества остались более 10 тыс. человек в пяти районах Сахалина, где поврежденными оказались более 40 ЛЭП.

Сахалин

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