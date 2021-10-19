Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Туве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован во вторник в 175 км юго-восточнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в 02:58 по московскому времени, эпицентр находился в Эрзинском кожууне (районе) Тувы примерно в 55 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре 5,2 балла по шкале MSK-64.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) "Интерфаксу" сообщили, что землетрясение не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов ЦВО в регионе.

"Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет", - сообщили в пресс-службе.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува

Новости

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой

Пропавшую два дня назад в Вологде девочку нашли мертвой
Пандемия коронавируса

В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и предприятий общепита

Рязанский вице-губернатор отправлен в отставку из-за нарушения гостайны

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Депутат Госдумы от "Новых людей" проработал меньше недели и сложил мандат

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

После бунта во владикавказской колонии нашли 180 запрещенных предметов

Путин предложил выплачивать 1 млн руб. на третьего ребенка на Дальнем Востоке

В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"

Нижегородский суд признал экстремистским и запретил в РФ "Мужское государство"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });