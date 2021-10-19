Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Туве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован во вторник в 175 км юго-восточнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в 02:58 по московскому времени, эпицентр находился в Эрзинском кожууне (районе) Тувы примерно в 55 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре 5,2 балла по шкале MSK-64.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) "Интерфаксу" сообщили, что землетрясение не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов ЦВО в регионе.

"Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет", - сообщили в пресс-службе.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.