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Сотрудники полиции госпитализированы на Сахалине после аварии с бензовозом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля ДПС (дорожно-патрульная служба) и бензовоза произошло утром во вторник недалеко от села Заозерное Макаровского района Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД региона.

"Двое сотрудников полиции госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу после ДТП. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель бензовоза выехал задним ходом со второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем ДПС, который в это время ехал на другое место аварии.

Судя по фотографиям, выложенным в соцсетях очевидцами, автомобиль ДПС загорелся после столкновения, у него смята передняя часть. На место происшествия приехали пожарные и потушили возгорание.

Сахалин

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