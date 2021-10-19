Возгорание на крыше девятиэтажного дома в Южно-Сахалинске ликвидировали

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Возгорание на крыше девятиэтажного дома в Южно-Сахалинске потушили, никто не пострадал, сообщает во вторник пресс-служба мэрии областного центра.

"Возгорание на чердаке площадью 30 кв. м в первом подъезде ликвидировано. После завершения работ на крыше будет проведен поквартирный обход, чтобы убедиться в безопасности. Квартиры и кровля не пострадали. Все коммуникации целые, электроснабжение есть", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло между девятым и техническим этажами, где жильцы складировали в этом месте мебель и другие легко воспламеняющиеся вещи, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

По его словам, пожар случился из-за человеческого фактора. "Хочу отметить, что пожарные моментально прибыли на место и сработали профессионально. Именно благодаря их действиям огонь не перекинулся на крышу здания. В таком случае последствия возгорания были бы серьезнее. Пожарные гидранты были исправны. Квартиры не пострадали", - отмечает губернатор.

Как сообщалось, с крыши девятиэтажного дома по улице Мира, 377 повалил черный дым. На место происшествия прибыли пожарные, жильцов дома эвакуировали.