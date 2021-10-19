В Красноярском крае полицейские нашли пропавших накануне школьниц

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили местонахождение двух девочек, пропавших накануне в Дудинке, сообщает пресс-служба Главное управление МВД по Красноярскому краю во вторник.

"Девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится профилактическая работа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, о пропаже в понедельник в дежурную часть полиции сообщила мачеха одной из девочек. По словам женщины, ее падчерица не вернулась домой. Полицейские выяснили, что школьница могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, и она тоже не ночевала дома.

На поиски детей был ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции. Полицейские устанавливали круг общения детей, проверяли возможные места их нахождения.