Медведь напал на человека в Приморье

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Медведь напал на человека в Надеждинском районе Приморского края. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

"По предварительным данным, в минувшие выходные на территории Надеждинского района Приморского края хищник напал на мужчину и нанес ему травмы", - сообщили в региональном Госохотнадзоре.

Проверку инцидента уже начало управление по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморья. На месте работают инспекторы Госохотнадзора, они выяснят все подробности происшествия.