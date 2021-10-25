Ученые установили весы для медведей в Южно-Камчатском заказнике

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Камчатские ученые впервые в мире без применения снотворного достоверно определят массу тела бурых медведей, обитающих в дикой природе, сообщает в понедельник пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"Платформенные весы установлены в Южно-Камчатском федеральном заказнике на берегу Курильского озера", - говорится в сообщении.

Они рассчитаны на нагрузку до 1000 кг. Весы установили на тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в устье реки Хакыцин. Перед началом эксплуатации техники старый настил отреставрируют и поднимут до уровня площадки измерительного прибора. Медведи смогут ходить по своему привычному маршруту, ненадолго становясь на весы. Размер площадки (1,5х2 м) это позволяет.

Специалисты рассчитывают узнать, как меняется масса тела животных с момента выхода из берлог до очередного зимнего сна, как на это влияют количество заходящих на нерест лососей, рыболовный успех отдельных особей и обилие растительных кормов. Это первый подобный эксперимент на особо охраняемых природных территориях.

"Во время нажировочного периода с появлением обильных кормов медведи меняются до неузнаваемости. Из худых зверей с тусклой невылинявшей шерстью они превращаются в упитанных красавцев с густым и блестящим мехом. Быстрее и больше всех набирают массу те, кто хорошо владеет навыками добычи лососей. Госинспекторы и ученые, работающие на Курильском озере каждый полевой сезон, научились различать медведей, которые ежегодно появляются возле кордонов или обладают необычной внешностью. ", - отмечают в пресс-службе.

Показатели изменения массы тела этих животных в течение периода бодрствования и лягут в основу многолетних мониторинговых исследований. Взвешивание медведей без снотворного будет применено в дикой природе впервые. Более того, раньше о массе тела крупнейших наземных хищников Камчатки зоологи и охотоведы могли судить только после замеров добытых в охотугодьях туш. По имеющимся данным, средняя масса тела взрослого самца составляет от 350 до 400 кг, в конце нажировочного периода при обилии кормов может превышать 600 кг.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает одна из крупнейших охраняемых группировок бурого медведя в мире и крупнейшая в России. Эти животные - важная часть экосистемы бассейна Курильского озера и индикатор ее состояния, один из основных объектов наблюдения туристов и научных исследований.