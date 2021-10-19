Москвичка не смогла улететь в США из-за задолженности в 6 копеек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Федеральной службе судебных приставов прокомментировали сообщения СМИ \о том, что жительница Москвы не смогла выехать в США из-за имеющейся у неё задолженности на транспортный налог в 6 копеек.

Запрет на выезд для должника из РФ может быть снят только после выплаты им всей суммы задолженности, сообщили в ФСПП.

Там отметили, что что на исполнении в столичном управлении службы находится исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по транспортному налогу. Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд, о чем гражданку уведомили.

"В результате должником задолженность была погашена частично",- пояснили в ФССП.

