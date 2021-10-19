Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лавров заявил, что в НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что именно НАТО должна сделать первый шаг к нормализации в нынешней ситуации.

По словам министра, история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс) категорически отказалась.

"Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду", - отметил глава российского МИД.

Накануне Лавров сообщил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя. Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября секретариат НАТО официально уведомил Россию о том, что генсек альянса принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав это тем, что они были незаявленными сотрудниками российской разведки, а также решил сократить численность состава российского представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.

НАТО МИД РФ Сергей Лавров

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

Регионам РФ рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию

Заболеваемость коронавирусом растет во всех субъектах РФ

Пандемия коронавируса

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов
Закон об устойчивом Рунете

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Кремль заявил об обязанности Минюста разъяснять причины признания СМИ иноагентами

Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });