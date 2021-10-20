В Самаре в девятиэтажке загорелись балконы на четырех этажах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Самаре начался пожар в девятиэтажном жилом доме, там горят балконы с 6-го по 9-й этажи, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар в доме 30 по Ново-Садовой улице начался в квартире на седьмом этаже. Сигнал об этом поступил в МЧС 13:58 (12:58 по Москве). Когда пожарные прибыли на месте, пламя уже распространилось на балконы нескольких этажей.

"Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, эвакуировано 30 человек, эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Огонь тушат 152 человека и 43 единицы техники.