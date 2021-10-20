Постоянную комиссию по ЖКХ создадут в Госдуме

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме восьмого созыва будет создана комиссия по жилищному законодательству и жилищным правам граждан, сообщил в среду журналистам источник в Совете Думы.

"Миронов (лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов - ИФ) инициировал создание в Госдуме постоянно действующей комиссии по ЖКХ. Вопрос фактически решен. Возглавит комиссию Хованская", - сказал источник.

Галина Хованская ("Справедливая Россия - За правду") в седьмом созыве возглавляла комитет Госдумы по ЖКХ.

В палате восьмого созыва Хованская стала членом комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

В восьмом созыве комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству возглавил представитель фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.