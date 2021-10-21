Казахское посольство в Москве прекратит прием граждан из-за COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Консульский отдел посольства Казахстана в Москве с 1 по 14 ноября не будет проводить личный прием граждан из-за плохой обстановки с коронавирусом в городе, сообщила пресс-служба дипмиссии.

Прием граждан в эти дни не будет проводиться по всем консульским и государственным услугам.

Тех, кто уже записался на прием на эти дни, примут в последующие дни в приоритетном порядке, пообещали дипломаты.

О дате возобновления приема посетителей посольство объявит дополнительно.

20 октября главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева отметила, что заболеваемость COVID-19 в городе с начала сентября выросла более чем в два с половиной раза. По ее оценке, ситуация продолжает ухудшаться.