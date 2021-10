РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг призвал производителей зарубежных вакцин против коронавируса прекратить информационные атаки на российский препарат "Спутник V" и рассмотреть возможность использования его первого компонента в качестве бустера.

"Вместо того, чтобы атаковать "Спутник", мы призываем западных производителей зарубежных мРНК-вакцин рассмотреть возможность использования однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В последнее время информационные атаки на "Спутник V" в СМИ участились, считают в фонде.

"Это произошло после того, как официальные исследования показали, что эффективность вакцин мРНК против дельта-варианта COVID-19 падает ниже 50% через всего лишь пять месяцев. В дополнение к этому, опубликованная в октябре статья в The New England Journal of Medicine показала, что вакцины, основанные на платформе аденовирусного вектора человека, такие, как "Спутник Лайт", через восемь месяцев демонстрируют в 10 раз более сильный иммунитет на уровне антител и T-клеток, чем вакцины мРНК", - отмечается в сообщении РФПИ.

Фонд призвал средства массовой информации не использовать "недостоверные анонимные источники" в своих материалах и опираться на официальную позицию медицинских регуляторов при написании статей по теме вакцин от COVID-19.

Ранее в четверг зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сертификация "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA) до конца 2021 года невозможна, решение может быть принято лишь в I квартале 2022 года в случае предоставления регулятору необходимых данных до конца ноября.

После этого помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что подготовка дополнительно запрошенных агентством документов в настоящий момент завершается. Даты поездки инспекторов ЕМА все еще согласовываются, но Минздрав рассчитывает, что она состоится до конца года, добавил он.

15 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ожидает приезда инспекторов EMA в РФ в рамках процедуры одобрения российской вакцины уже этой осенью. По его словам, в ходе последней инспекции специалистов агентства не было замечаний к данным клинических исследований "Спутника V".

10 сентября российский источник сообщил "Интерфаксу", что эксперты EMA планируют приехать в РФ в третий раз для получения дополнительной информации, необходимой для регистрации "Спутника V".