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Воронежские власти заявили, что администрация кладбищ работает на пределе возможностей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Нагрузка на администрацию воронежских кладбищ существенно возросла на фоне роста смертности, заявляют власти региона.

"Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей", - сообщает телеграм-канал областного правительства.

Если ранее в среднем в областном центре было 700 захоронений в месяц, то с июля текущего года ежемесячно осуществляется более 1 тыс. захоронений. При этом в октябре уже зафиксировано 1 тыс. 70 захоронений, из них 280 – за первые пять дней октября.

Ранее сообщалось, что, по данным на 20 октября, максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Воронежской области. За прошедшие сутки скончались 57 человек.

Также за предыдущие сутки в регионе было госпитализировано максимальное за время пандемии количество человек с подтвержденным COVID-19 - 922.

За прошедшую неделю в Воронежской области ежедневно фиксировалось более 670 новых случаев заражения COVID-19, несколько дней подряд умирает более 50 пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено свыше 146,69 тыс. случаев коронавируса, из них 709 – за последние сутки. Скончалось более 6,6 тыс. человек.

Воронежская область

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