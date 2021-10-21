Скульптуру кошки с женской грудью убрали у вокзала в Кургане

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Жителям Кургана не понравился привокзальный арт-объект в виде кошки с женскими формами, сидящей на чемоданах, скульптуру пришлось демонтировать. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД").

По словам сотрудника пресс-службы, "Кошка на чемоданах" была передана в дар вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Предполагалось, что это будет фото-зона для пассажиров.

Установка "кошки" вызвала недовольство в соцсетях. Жителей возмущало, в частности, наличие "женской груди" у животного.

"Учитывая мнение жителей города, было принято решение о демонтаже. Скульптура простояла всего несколько дней", - отметил собеседник агентства.

О дальнейшей судьбе скульптуры у ЮУЖД пока информации нет.