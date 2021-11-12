В Кургане скульптуру кошки с женской грудью перенесли от вокзала в ТРЦ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Скульптуру кошки, сидящей на чемоданах, которую в октябре пришлось демонтировать с привокзальной площади в Кургане из-за недовольства жителей, установили в торгово-развлекательном центре "Рио".

"Скульптура появилась в нашем торгово-развлекательном центре, на первом этаже", - сказал "Интерфаксу" в пятницу сотрудник ТРЦ.

В конце минувшего месяца "Кошку на чемоданах", переданную в дар вокзалу Кургана местным художником-скульптором, демонтировали из-за того, что горожан в соцсетях возмутило наличие "женской груди" у животного.

Скульптура простояла на привокзальной площади всего несколько дней.