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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что СССР пал жертвой догматиков

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что к развалу СССР привело отсутствие назревших гибких и продуманных преобразований, а также действия радикалов разного толка.

"История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка - реакционеров и так называемых прогрессистов. Все постарались! С обеих сторон", - сказал глава государства, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

Именно поэтому, убежден он, "революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса". "Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин СССР

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