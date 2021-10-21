Путин заявил, что СССР пал жертвой догматиков

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что к развалу СССР привело отсутствие назревших гибких и продуманных преобразований, а также действия радикалов разного толка.

"История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка - реакционеров и так называемых прогрессистов. Все постарались! С обеих сторон", - сказал глава государства, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи.

Именно поэтому, убежден он, "революция - не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса". "Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу", - подчеркнул Путин.