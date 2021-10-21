Президент РФ отметил, что законодательство о гражданстве должно быть либеральнее

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости либерализации процедуры получения российского гражданства.

В ходе заседания клуба "Валдай" главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила желание многих участников Всемирного конгресса соотечественников в Москве получить гражданство. В связи с этим она спросила президента, нельзя ли облегчить процедуру получения российского гражданства для русских.

"По поводу российского гражданства вы правы. Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса - это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье. Но, тем не менее, законодательство о гражданстве у нас должно быть более либеральным", - сказал Путин.