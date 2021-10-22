Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Петербурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошла на шоссе в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие и погибшие, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:41 поступило сообщение о ДТП (дорожно-транспортном происшествии - ИФ) по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе дом 79, корпус 2 с участием легкового автомобиля Фольксваген "Кедди" и маршрутного автобуса №343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

"В результате столкновения в маршрутном такси пострадали девять человек, они получили средний вред здоровья, в том числе и водитель", - уточнили данные МЧС в пресс-службе регионального главка МВД.

Ещё один человек - водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy - скончался от полученных травм.

По предварительным данным полиции, около 21:30 на Петергофском шоссе водитель легкового автомобиля Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где тот и столкнулся с маршрутным такси. Полиция начала в связи с ДТП проверку.

В МЧС России сообщили об аварии в Петербурге с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса №343, в котором находились 13 человек. По данным ведомства, в результате инцидента в больницу доставили восемь пассажиров маршрутки, ещё один человек после медицинского осмотра от госпитализации отказался.