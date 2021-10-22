В Приморье завели дело после гибели человека под обрушившимся козырьком подъезда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Причины гибели человека, получившего травмы после обрушения козырька подъезда в поселке Новый, будут устанавливаться в рамках уголовного дела, сообщает в пятницу следственное управление СКР по Приморскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в поселке в четверг днем обрушился бетонный козырек подъезда дома 23 по ул. Первомайская, травмы получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали в Артемовскую городскую больницу, позже пострадавший умер.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку работе ответственных организаций по содержанию общедомового имущества.