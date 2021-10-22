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ВТБ в период нерабочих дней продолжит обслуживать физлиц в своих офисах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в период утвержденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети, говорится в сообщении банка.

Президент РФ Владимир Путин на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября.

ВТБ относится к категории непрерывно действующих компаний, поэтому на это время не сокращает для физлиц число работающих офисов, заявили в банке. С 30 октября по 3 ноября все отделения ВТБ будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября - по индивидуальным графикам.

Обслуживание физических лиц с 4 по 7 ноября будет производиться более чем в 300 дежурных отделениях. При необходимости ВТБ будет готов изменить число дежурных точек продаж.

"Банк внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное и комфортное обслуживание клиентов. Сотрудники сети продолжат регулярно информировать персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и четко следить за их соблюдением", - заявили в ВТБ.

Банк рекомендует клиентам свести к минимуму посещение общественных мест, в том числе отделения банков, и использовать его цифровые сервисы и приложение "ВТБ Онлайн".

В дальнейшем в отдельных регионах часть розничных офисов банка может временно изменить режим работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. О новых изменениях ВТБ проинформирует клиентов дополнительно.

ВТБ Коронавирус

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