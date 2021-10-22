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До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

До 5 рабочих погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью
Архивное фото
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Судьба десяти рабочих остается неизвестной в результате пожара в пороховом цеху под Рязанью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибли до пяти человек, ведутся поиски еще десяти", - сказал источник.

На месте пожара слышны взрывы.

В МЧС РФ подтвердили сообщения о пожаре в цеху под Рязанью, добавив, что в результате происшествия есть пострадавшие. "В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП "Эластик". Площадь пожара устанавливается", - сказали в ведомстве.

Как утверждают в МЧС, угрозы населению нет, "силы и средства двигаются к месту происшествия".

Ранее источник сообщал о трех погибших и одном госпитализированном с ожогами. По его словам, пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе, где производился и хранился порох.

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