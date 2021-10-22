Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на пороховом заводе под Рязанью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - При пожаре на пороховом заводе "Эластик" в поселке Лесном Рязанской области погибли 16 человек, сообщил в пятницу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф", - сказал Кузнецов журналистам.

В результате ЧП один человек пострадал, получив ожоги 80% поверхности кожи, его эвакуируют в областную больницу в тяжелом состоянии, добавил он. "По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им.Вишневского Минздрава России", - отметил Кузнецов.

Ранее Минздрав Рязанской области подтвердил гибель 15 человек в результате пожара.

Взрыв и пожар произошел утром в пятницу в пороховом цехе на территории ФГУП "Эластик" в Рязанской области. В 9:31 на месте пожара ликвидировали открытое горение на площади 160 кв. метров.