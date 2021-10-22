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Рязанские власти подтвердили гибель 15 человек на пороховом заводе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило гибель 15 человек при пожаре на заводе в Шиловском районе, сообщила оперативная группа регионального правительства.

"На пожаре на заводе "Эластик" п. Лесной Шиловского района погибли 15 человек. Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека остается неизвестной", - говорится в сообщении.

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Региональным МЧС России по Рязанской области открыта "горячая линия" для родственников погибших и пострадавших по телефону 8 (4912) 25-72-90.

В пятницу утром взрыв и пожар произошли в пороховом цехе на территории ФГУП "Эластик" в Рязанской области. В 9:31 было ликвидировано открытое горение на площади 160 кв. метров.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Правительство Рязанской области окажет помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре на заводе "Эластик", сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Николай Любимов. По его поручению на месте работают зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Рязанская область

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