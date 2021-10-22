В Вологде завели дело об истязании трехлетнего мальчика

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства нанесения побоев трехлетнему ребенку в Вологде устанавливают в рамках уголовного дела. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 21 октября около 13:00 в Вологодскую областную клиническую больницу из детского сада №118 "Звездочка" с множественными гематомами, ссадинами был доставлен трехлетний мальчик", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), уточнила пресс-служба УМВД Вологодской области.

Со своей стороны прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению прав и законных интересов детей.

Мэр города Сергей Воропанов написал в своем телеграм-канале, что накануне в один из детских садов мать привела трехлетнего ребенка с синяками и ссадинами.

"Мальчик сказал, что его обидел дядя. Родители в разводе. Отец малыша сейчас едет из другого города к своему сыну. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились", - сообщил Воропанов.

Он добавил, что мальчик не ходил в детский сад с конца сентября. Судя по справке, которую принесла его мать, 18 октября ребенка осматривала педиатр и дала заключение, что мальчик здоров.