Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Вологде завели дело об истязании трехлетнего мальчика

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства нанесения побоев трехлетнему ребенку в Вологде устанавливают в рамках уголовного дела. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 21 октября около 13:00 в Вологодскую областную клиническую больницу из детского сада №118 "Звездочка" с множественными гематомами, ссадинами был доставлен трехлетний мальчик", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), уточнила пресс-служба УМВД Вологодской области.

Со своей стороны прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению прав и законных интересов детей.

Мэр города Сергей Воропанов написал в своем телеграм-канале, что накануне в один из детских садов мать привела трехлетнего ребенка с синяками и ссадинами.

"Мальчик сказал, что его обидел дядя. Родители в разводе. Отец малыша сейчас едет из другого города к своему сыну. Мать ищут. Правоохранительные органы уже подключились", - сообщил Воропанов.

Он добавил, что мальчик не ходил в детский сад с конца сентября. Судя по справке, которую принесла его мать, 18 октября ребенка осматривала педиатр и дала заключение, что мальчик здоров.

Вологда

Новости

Песков счел, что Минюст следовал букве закона, признав "Голос" НКО-иноагентом

Пандемия коронавируса

В Кремле пока не рассматривают "радикальный план" по сдерживанию пандемии

Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на пороховом заводе под Рязанью

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

На экс-губернатора Фургала завели два новых уголовных дела

Уголовное дело завели из-за взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Пандемия коронавируса

В РФ сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на "дистант" в период нерабочих дней

16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью

МЧС подтвердило гибель семи человек при пожаре на пороховом заводе под Рязанью
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });