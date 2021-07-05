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Доля российских товаров в закупках госзаказчиков составила 78,6% в I полугодии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доля продукции российского производства в закупках госкомпаний (регулируются 223-ФЗ) и госзказчиков (44-ФЗ) в первой половине текущего года составила 78,6%.

"По результатам торгов, с начала года, объем закупок товаров по 44-му и 223-му законам (без учета товаров, закупаемых в рамках работ и услуг), доля российских товаров составила 78,6%. В 2019 году было 50%, а в 2020 году было около 75%", - заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития и диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса

При этом Борисов отметил опасения, что при использовании механизмов квотирования закупок товаров российского производства и предоставления ценовой преференции поставщикам российской продукции на рынок могут быть поставлены некачественные товары.

"Мы за этим следим для того, чтобы эта преференция работала для добросовестных поставщиков и по критерию цена-качество, по потребительским характеристикам наша продукция соответствовала лучшим мировым аналогам", - заявил Борисов.

Как сообщалось, в начале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать диверсификацию производства предприятий ОПК на выпуск продукции гражданского назначения мерами, направленными на закупки такой продукции госзаказчиками и госкомпаниями. К 2025 году предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.

По итогам прошлого года доля продукции гражданского назначения в общем объеме производства предприятий оборонно-промышленного комплекса достигла 25,6%, в том числе, за счет введения различных ограничительных мер на закупку импортной промпродукции, предоставления преференций российским предприятиям.

В числе последних - нормы о квотировании закупок товаров российского производства. С января текущего года вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы. Для большинства позиций перечня товаров для госзаказчиков размер квот установлен на уровне 40-60% от годового объема закупок.

По данным Минпромторга, в 2020 году доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 году. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

В сегменте закупок госкомпаний рост доли закупок российской продукции оказался более значительным - 86% против 51% в 2019 году. То есть, в прошлом году госкомпании потратили на закупку товаров российского производства 4,7 трлн рублей (2,5 трлн рублей в 2019 году), а на закупку импортных товаров - 749 млрд рублей (2,4 трлн рублей в 2019 году).

Юрий Борисов

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