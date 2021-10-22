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Убийство девочки 13-летней давности раскрыли в Ленобласти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребенка в Ленинградской области задержали спустя 13 лет после совершения преступлений, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что задержан 57-летний уроженец Карелии без постоянного места жительства и регистрации. По версии правоохранительных органов, летом 2008 года у парка Романовка в Кингисеппе он встретил девочку 1997 года рождения и пригласил домой, где изнасиловал, а затем задушил. Позже ночью он вынес труп ребенка в парк.

После обнаружения тела девочки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство) и по ч.3 ст.131 УК РФ (Изнасилование). Задержать преступника по горячим следам в 2008 году не удалось, спустя некоторое время следователям пришлось приостановить производство по делу.

Как уточняют в пресс-службе управления СКР по Ленинградской области, в 2016 году расследование возобновили. Следователи и криминалисты в течение пяти лет искали причастного к совершению преступления: провели системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составили психологический портрет каждого, кто имел отношение к убитому ребенку, провели ряд сложных судебных экспертиз. Собранные материалы помогли восстановить картину произошедшего и установить предполагаемого преступника.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие просит суд заключить мужчину под стражу.

МВД Ленинградская область

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