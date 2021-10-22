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Фрагменты "Союза", запущенного 14 октября с "Восточного", найдены в Якутии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Фрагменты второй ступени ракеты "Союз", запущенной 14 октября с космодрома Восточный, найдены в Якутии, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"В районе падения на территории Кобяйского улуса Республики Саха обнаружены баки горючего, окислителя и фрагменты двигательной установки второй ступени", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, ранее в Амурской области были обнаружены фрагменты первой ступени.

Также специалисты ЦЭНКИ продолжают работу по эвакуации фрагментов ракеты "Союз", запущенной с "Восточного" 22 августа.

Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками британской компании OneWeb была запущена с космодрома "Восточный" 14 октября.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

Якутия космодром Восточный Союз

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