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Упавшее на автомобиль дерево зажало двух человек в Ленинградской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Водитель и пассажир попали в больницу после падения дерева на легковой автомобиль в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Около 14:00 в экстренные службы поступила информация о происшествии в Выборгском районе: по предварительным данным, на легковой автомобиль упало дерево. В машине оказались зажаты водитель и девушка-пассажир. По данным источника, пострадавшие были госпитализированы.

На сайте управления МЧС по Ленинградской области сообщается, что около 14:00 зафиксировано дорожное происшествие в городе Никольское Выборгского района. На месте происшествия работала дежурная смена : 4 человека и 1 единица техники, которые деблокировали пострадавшего.

Петербург и Ленинградская область охвачены штормовой погодой с ночи 22 октября. В Петербурге порывы ветра достигают 16 м/с, в некоторых районах Ленинградской области - 24 м/с, а в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганных 33 м/с.

В Петербурге от падения дорожного знака в непогоду пострадала 32-летняя женщина. Повалены десятки деревьев: не устояла даже ива из петербургского Малоохтинского парка, диаметр ствола которой превышает один метр.

Ленинградская область

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