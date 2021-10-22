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Ветер повалил десятки деревьев в Москве и Петербурге

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу сильный ветер повалил 52 дерева, в Петербурге - больше 70, сообщили городские чиновники.

В Москве скорость ветра при порывах достигала 21 метра в секунду, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Из-за обрушения деревьев и конструкций были повреждены 25 машин. По прогнозу синоптиков, сильный ветер сохранится в Москве ночью и в течение всей субботы, его порывы будут достигать 15 м/с, отметили чиновники.

Днем ветер сорвал с кремлевской стены леса, которые зацепили и свалили один из мерлонов, сообщили в ФСО. После этого Красная площадь была перекрыта из соображений безопасности.

О последствиях урагана в Петербурге сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству. По ее данным, в парке Новознаменка под порывами ветра рухнуло больше всего деревьев - 13. Также деревья валило в Удельном парке, парке Сосновка, Приморском парке Победы, сквере на улице Красного Курсанта в Павловске и других.

"В Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает 1 метр, а в парке "Мариенталь" шторм сломал 92-сантиметровый ствол березы", - отмечают в комитете.

Городские скверы и парки закрыли для посетителей.

Петербург и Ленинградская область находятся во власти штормовой погоды с ночи 22 октября. В Петербурге порывы ветра достигают 16 м/с, в некоторых районах Ленинградской области - 24 м/с, а в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганных 33 м/с.

Петербург Москва Кремль Удельный парк Сосновка

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