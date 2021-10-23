Глава Звёздного городка Баришевский ушел в отставку
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский покинул свой пост, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики региона в субботу.
"22 октября 2021 года глава городского округа Звёздный городок Московской области Е.В.Баришевский сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.
23 октября Совет депутатов городского округа принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на замглавы администрации муниципалитета Илью Таратинского.
Баришевский был назначен главой Звёздного городка на пятилетний срок в ноябре 2018 года. До этого руководил администрацией городского округа Орехово-Зуево.