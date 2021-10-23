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Глава Звёздного городка Баришевский ушел в отставку

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский покинул свой пост, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики региона в субботу.

"22 октября 2021 года глава городского округа Звёздный городок Московской области Е.В.Баришевский сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

23 октября Совет депутатов городского округа принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на замглавы администрации муниципалитета Илью Таратинского.

Баришевский был назначен главой Звёздного городка на пятилетний срок в ноябре 2018 года. До этого руководил администрацией городского округа Орехово-Зуево.

Подмосковье Звёздный городок Евгений Баришевский

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