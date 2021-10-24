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Во Владивостоке произошел пожар на корабле дореволюционной постройки

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На корабле-музее "Красный вымпел" во Владивостоке возникло возгорание, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о том, что на корабле, стоящем на пирсе на Корабельной набережной, горят каюты поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в воскресенье в 15:09 по местному времени.

Пожарные прибыли на место спустя три минуты после сообщения о пожаре. В 15:37 они локализовали пожар, а в 15:59 ликвидировали открытый огонь. Сейчас на корабле проводят проливку и осматривают место происшествия.

Площадь пожара составила 90 кв. м, никто не пострадал. Возгорание тушили 35 человек личного состава, они использовали 12 единиц техники.

Корабль-музей "Красный вымпел" - сторожевой корабль 1910 года постройки. Это один из пяти дореволюционный кораблей, ставших музеями на территории России. Судно входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

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